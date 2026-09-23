Il Cagliari ha la miglior difesa d’Europa: il segreto di Pisacane è come quello del Lione

La super difesa del Cagliari conquista il primato non solo in Serie A ma anche nei top cinque campionati europei. Con solo due reti subite, in particolare da Inter e Atalanta , la difesa rossoblù è la meno perforata del campionato. Precede quelle di Roma e Lazio (tre), Milan , Frosinone e Juventus (quattro). L’Inter , così per dire, ha subito la bellezza di otto gol. Ne ha segnato quindici, certo, ma questo è un altro discorso.

Il Cagliari detiene il primato anche nei cinque campionati europei più importanti , la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese, la Liga spagnola e la Liga portoghese. I rossoblù condividono il primo posto di questa singolare classifica con i francesi del Lione (media gol subiti a partita di 0,4), seguiti dai tedeschi del Bayern Monaco (0,5) e dagli inglesi del Leeds (0,6). Un risultato eclatante, che ha permesso al Cagliari di capitalizzare al massimo i pochi gol segnati , cinque, molto al di sotto della media delle prime dieci in classifica, valsi la conquista del quarto posto.

La difesa, il reparto meno toccato

Non è da sottovalutare il fatto che la difesa è l’unico reparto della squadra che non ha subito profonde modifiche nel corso del calciomercato. Centrocampo e attacco, infatti, sono stati rivoluzionati, mentre nella retroguardia sono stati inseriti tre elementi nuovi, Sugawara, Kofler e Aurelio, che finora hanno fatto da comprimari. A dire il vero, Pisacane, più per necessità che per scelta, una variazione l’ha dovuta apportare, vale a dire l’arretramento di Deiola sulla linea dei difensori per sopperire all’assenza di Mina. Il colombiano, reduce dal Mondiale, si è aggregato al resto della squadra solo a metà agosto e ha quindi dovuto svolgere una preparazione personalizzata. Alla vigilia dell’esordio, un problema al polpaccio lo ha tenuto fuori per le prime giornate.