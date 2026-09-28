Intervento al menisco per Deiola: il comunicato del Cagliari sul proprio capitano 

Il comunicato del Cagliari sulle condizioni di Deiola

Il comunicato con cui il Cagliari ha reso noto l'intervento al quale si è sottoposto il giocatore: "A seguito di un fastidio al ginocchio sinistro Alessandro Deiola ha svolto visite e accertamenti che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale: si è reso necessario intervenire chirurgicamente. Nella giornata odierna, il calciatore è stato sottoposto ad un’operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva: l’intervento, eseguito dal Prof. Massimiliano Salvi, presso l’Ospedale “San Francesco” di Nuoro, è riuscito perfettamente". Concludendo: "Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto".