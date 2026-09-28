Intervento al menisco per Deiola: il comunicato del Cagliari sul proprio capitano
Il Cagliari dovrà fare a meno del suo capitano. Alessandro Deiola, infatti, si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a una lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Il giocatore classe 1995 non sarà così a disposizione di Pisacane alla ripresa del campionato dopo la sosta.
Il comunicato del Cagliari sulle condizioni di Deiola
Il comunicato con cui il Cagliari ha reso noto l'intervento al quale si è sottoposto il giocatore: "A seguito di un fastidio al ginocchio sinistro Alessandro Deiola ha svolto visite e accertamenti che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale: si è reso necessario intervenire chirurgicamente. Nella giornata odierna, il calciatore è stato sottoposto ad un’operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva: l’intervento, eseguito dal Prof. Massimiliano Salvi, presso l’Ospedale “San Francesco” di Nuoro, è riuscito perfettamente". Concludendo: "Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto".
Deiola, il ruolo centrale nella difesa del Cagliari, la migliore d'Europa
Il Cagliari ha attualmente la migliore difesa d'Europa. La squadra sarda ha incassato nelle prime cinque giornate di campionato solamente due reti. E un ruolo importante lo ha giocato proprio Deiola, schierato da Pisacane per necessità al centro della difesa, mostrando un'ottima intesa con Rodriguez nella retroguardia rossoblù. Per questo motivo l'assenza del capitano rappresenta un'assenza importante per il Cagliari.
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