Cagliari, l'ascesa dei Winks. Pisacane: "È l’uomo giusto"

È il classico metronomo, sa quando verticalizzare, quando appoggiare all’indietro, quando rallentare l’azione, spostando pigramente il pallone in attesa del varco. La lunga ricerca di Pisacane è finita , ha finalmente trovato il regista che desiderava per migliorare la manovra del Cagliari . «Sì, Harry è l’uomo giusto, è un play nato». Si tratta di Harry Winks , 30 anni, nato a Hemel Hempstead, città di poco più di ottantamila abitanti nella regione dell’Hertfordshire, una sessantina di chilometri a nord-ovest di Londra. Il classico figlio della campagna inglese, capace di farsi strada nel campionato più selettivo del mondo, la Premier League . Prima 203 partite e cinque gol con il Tottenham (col quale raggiunse la finale di Champions League del 2019, persa nel derby inglese col Liverpool), poi 109 gare e altri cinque gol con il Leicester, squadra diventata famosa in Italia, e non solo, per lo storico titolo del 2016 con Claudio Ranieri alla guida. In mezzo, un’esperienza negativa con la Sampdoria nel 2022-23: venti presenze, nessun gol, pochi lampi e tante ombre. In una squadra, però, ormai in caduta libera e nella quale nessuno, tra calciatori, allenatori e dirigenti, è riuscito a brillare.

La sfida . Qualche dubbio c’era, inutile negarlo. Ma Accardi e Pisacane hanno creduto in lui e i fatti stanno dando loro ragione. Abile in regia, sempre al posto giusto in fase di non possesso, tecnico ma deciso nel contrasto nonostante un fisico non certo da corazziere. La lunga esperienza sui campi inglesi è un patrimonio prezioso, come lo è la stagione negativa alla Sampdoria, nel corso della quale ha iniziato ad annusare il calcio italiano. Del resto, si impara più dagli errori che dalle cose fatte bene. Tornato nel Bel Paese, Harry ha dato subito l’impressione di aver capito tutto ed è diventato nel giro di poche settimane il leader del centrocampo.

Il segreto di Winks

Il segreto. In un gioco di squadra, nessuno può avere la pretesa di decidere da solo una partita o il destino di una squadra, a meno che non si stia parlando di Maradona o Messi. Il discorso vale anche per Winks, il cui successo è determinato non solo dalle sue qualità, ma dalla solidità del reparto, imperniato su Adopo e Romano, e più in generale della squadra, per la quale Pisacane ha trovato l’alchimia giusta. Il Cagliari gira per lo sforzo collettivo e, in un contesto che funziona, le doti dei singoli vengono esaltate. Infatti, sinora pochissimi sono stati sotto il loro standard, e quasi sempre per problemi fisici o ritardo di condizione.

La Juve all'orizzonte: per Winks la prova del nove

Prova del nove. Pisacane, senza i sette nazionali, continua a preparare la gara dell'11 ottobre quando, alla ripresa del campionato, alla Unipol Domus sarà di scena la Juventus, in risalita dopo gli affanni iniziali. Sarà un esame severo per il Cagliari che si sta godendo il quarto posto in classifica dopo lo straordinario ruolino di marcia iniziale, fatto di quattro vittorie (tre consecutive in trasferta) e la sconfitta di misura con l’Inter. Un match ad alta tensione, che ricorderà a Winks l’atmosfera irripetibile dei derby londinesi. L’unica differenza sarà il clima: scordatevi nebbia e pioggerellina, in Sardegna l’estate continuerà anche a ottobre.