Spalletti non dimentica: "L'anno scorso il Cagliari non meritò di vincere"

Pisacane: "Poteva finire con un abbraccio. Spalletti arrivato già nervoso"

Il tecnico del Cagliari analizza il pari con la Juventus partendo dall'episodio finale, costato l'espulsione ai due allenatori
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 23:41

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Il Cagliari ferma la voglia di risalita della Juventus e difende il quarto posto in classifica, allungando sul Milan. Ma al fischio finale del match con i bianconeri sono scintille tra i due tecnici Pisacane e Spalletti, alla fine entrambi espulsi dopo il novantesimo. L'allenatore dei sardi parte da questo episodio nel suo commento della partita.

 

Che scintille tra Spalletti e Pisacane a fine partita! Rosso per entrambi
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Pisacane su Spalletti: "Dispiaciuto, poteva finire con un abbraccio"

"Poteva finire con un abbraccio. La Juve ha giocato una buona partita e magari avrebbe meritato di vincere. Mi è dispiaciuto perché già ieri il mister Spalletti aveva parlato della partita dell'anno scorso, si vede che è arrivato qui con un po' di nervosismo. Questo dà giustizia ai ragazzi, se alla sesta giornata l'allenatore della Juventus è preoccupato di non vincere a Cagliari significa che siamo sulla strada giusta". Così Pisacane riavvolgendo dalla fine il nastro della partita con i bianconeri: "Capisco e apprezzo il suo modo di comunicare e che lui in qualche modo debba alleviare con le sue parole il fatto di non aver vinto. E ci mancherebbe, facciamo campionati con obiettivi diversi e loro avevano l'obbligo dei tre punti e non li hanno trovati. Ma ci sono rimasto male perché ripeto, poteva finire con un abbraccio. Perché sono stato espulso anche io? Da regolamento quando si alza un max-confrontation tra le panchine bisogna mandare fuori qualcuno...". 

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