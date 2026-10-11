Pisacane: "Poteva finire con un abbraccio. Spalletti arrivato già nervoso"

Pisacane su Spalletti: "Dispiaciuto, poteva finire con un abbraccio"

"Poteva finire con un abbraccio. La Juve ha giocato una buona partita e magari avrebbe meritato di vincere. Mi è dispiaciuto perché già ieri il mister Spalletti aveva parlato della partita dell'anno scorso, si vede che è arrivato qui con un po' di nervosismo. Questo dà giustizia ai ragazzi, se alla sesta giornata l'allenatore della Juventus è preoccupato di non vincere a Cagliari significa che siamo sulla strada giusta". Così Pisacane riavvolgendo dalla fine il nastro della partita con i bianconeri: "Capisco e apprezzo il suo modo di comunicare e che lui in qualche modo debba alleviare con le sue parole il fatto di non aver vinto. E ci mancherebbe, facciamo campionati con obiettivi diversi e loro avevano l'obbligo dei tre punti e non li hanno trovati. Ma ci sono rimasto male perché ripeto, poteva finire con un abbraccio. Perché sono stato espulso anche io? Da regolamento quando si alza un max-confrontation tra le panchine bisogna mandare fuori qualcuno...".

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