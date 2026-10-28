Pisacane, la battuta in tv: "Io senza voce come Kane? Mi basterebbe vincere qualche partita"

Nel dopo gara di Roma-Cagliari , Fabio Pisacane è un fiume in piena, pur avendo speso molte energie in panchina, fino a rimanere con un filo di voce in mixed zone e conferenza stampa. Ed è meglio ripartire proprio dalla fine, quando il giornalista di Dazn, Edoardo Testoni, ha simpaticamente ricordato come "l’ultima intervista senza voce" (diventata virale sul web) fosse quella di Harry Kane , che ieri ha vinto il Pallone d’Oro : "Magari può essere di buon auspicio anche per voi e portare bene. " Mi basterebbe vincere qualche partita, il Pallone d’Oro lo lasciamo agli altri... ", ha detto con un sorriso l'allenatore rossoblù.

Pisacane: "Le partite le voglio perdere, però le voglio perdere così"

La partita, però, lascia ugualmente grande soddisfazione in casa Cagliari: "Penso che venire qua e fare una prestazione del genere, come ho detto ai ragazzi, le partite le voglio perdere, però le voglio perdere così, e non mettendomi in braccio a Caprile - ha sottolineato Pisacane -. Alcune volte sono stati anche gli avversari che ci hanno costretto a fare una partita bellissima. Penso che la squadra nelle prime sei partite abbia raccolto molto più di quanto meritasse, però poi alla fine nel calcio tutto si compensa. È una squadra giovane, con pochi esperti. L’obiettivo? È quello di recuperare tutti e di fare questo calcio che vogliamo portare avanti. Poi è normale che nel calcio, lo sapete meglio di me, chi vince ha sempre ragione. Avevamo una corazzata di fronte, che ha messo in difficoltà tutti, però mi è piaciuta, ripeto, la partita che ha fatto la squadra, con grande dignità, con il giusto atteggiamento. Sono convinto che crescendo così poi girerà di nuovo a nostro favore".

Pisacane: "C'è una richiesta da portare avanti, stasera ho ritrovato alcuni ragazzi"

Pisacane, guardando prestazione e risultato, ha poi aggiunto: "Sono consapevole che nel calcio alla fine bisogna vincere, perché veniamo soprattutto giudicati dai risultati, però dipende da come lo si vuole fare. Dipende da ognuno di noi come vuole arrivare alla vittoria. Io penso che cerco di adattarmi alle caratteristiche che ho partita dopo partita e di mettere la squadra nelle condizioni di avere un’idea, una richiesta da portare avanti. Penso che a Monza siano stati sbagliati gli ultimi venti minuti, perché la squadra è uscita dalla partita. Io l’ho vista dalla tribuna e ho detto che abbiamo fatto male. Questo l’ho detto anche ai ragazzi, perché il Cagliari non deve assolutamente perdere a Monza". Cagliari che ora può contare anche su nuovi elementi offensivi, tornati ad una condizione ottimale: "Naturalmente quello che ho visto questa sera è qualcosa che mi ha fatto ritrovare alcuni ragazzi e penso che questa sera abbiamo fatto anche dei buoni acquisti, perché penso che Nzola e lo stesso Fadera siano due giocatori che, per varie ragioni, si sono inseriti dopo e hanno dimostrato questa sera di avere qualità importanti di cui questa squadra ha bisogno. Devo fare anche un grandissimo applauso a Yahya Trepy, perché sappiamo tutti quello che è successo. Questa sera è un’altra delle cose che mi porto a casa".