Cagliari, Nzola ritrovato: contro Alvini è caccia al tris
Cambiando l’ordine dei fattori (Roma-Lazio) il prodotto non cambia. Il Cagliari si illude per il gol di Nzola, il secondo consecutivo, poi deve cedere il passo alla capolista. Proprio come era accaduto martedì scorso, sempre all’Olimpico, ma allora affollato all’inverosimile, con la Roma. Alla ritrovata vena sotto porta dell’angolano, riemerso dalla palude in cui si era trovato nella scorsa stagione, deve aggrapparsi Pisacane, costretto a fare i conti con la quarta sconfitta consecutiva. Il centravanti, schierato per la seconda volta di fila dall’inizio, ha confermato i progressi visti contro i giallorossi: fiuto del gol, voglia di battersi, ritrovata fiducia in se stesso. Un segnale importante per l’attacco del Cagliari, risvegliatosi dal letargo. Dopo due turni a secco con Monza e Bologna, Nzola e Maldini hanno messo paura alla Roma e lo stesso Nzola ha costretto la Lazio a inseguire.
Nzola, operazione riscatto: si è preso il Cagliari
Il riscatto. La ritrovata vena del centravanti, nato 30 anni fa a Buco-Zau, città di circa quarantamila abitanti a oltre mille chilometri a nord della capitale Luanda, consente a Pisacane di ruotare gli attaccanti con più facilità. A causa della scarsa condizione fisica di Nzola e di Kevin Carlos (anche ieri, però, apparso in ritardo rispetto ai compagni nei minuti finali concessigli dal tecnico), il peso dell’attacco era ricaduto tutto sulle spalle di Mendy, appena diciannovenne, al suo secondo campionato di Serie A. Adesso è possibile dare corpo al progetto elaborato da Pisacane e dal diesse Accardi a inizio stagione, coprire le spalle a Mendy con attaccanti di esperienza che permettano a Paul di crescere senza sentire il peso della responsabilità. Nzola ha dimostrato di poter svolgere il duplice compito, segnare i gol necessari alla salvezza e fare da chioccia al giovane compagno.
Nzola a caccia del tris contro il Frosinone
La controprova. Dopo l’amara doppia trasferta di Roma, Nzola è atteso da un compito particolarmente difficile, confermare quanto di buono ha fatto nelle ultime due occasioni contro la squadra del momento, il Frosinone delle meraviglie, atteso sabato pomeriggio alla Domus. Contro i ciociari il Cagliari dovrà andare alla ricerca del riscatto, sapendo di dover affrontare un avversario a dir poco insidioso, che ieri si è sbarazzato del Torino con un perentorio 2-0. «Nei momenti difficili tocca ai veterani», il mantra di Pisacane. Nzola è uno di questi.
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