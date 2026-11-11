Cagliari, via libera alla gara d'appalto per il nuovo stadio: il bando online entro 48 ore

Svolta decisiva per il futuro della nuova casa del Cagliari. A seguito del via libera della Giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda, il Comune ha formalizzato la determina che indice ufficialmente la gara d'appalto per la costruzione e gestione dell'impianto. Il bando sarà consultabile pubblicamente entro le prossime 48 ore, al netto dei tempi tecnici necessari per la pubblicazione degli atti. L'iter prevede una procedura aperta. L'aggiudicazione della concessione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, premiando la proposta con il miglior rapporto tra qualità e prezzo. L'intera operazione sarà coordinata dalla Centrale di Committenza comunale attraverso il servizio Appalti, Contratti, Provveditorato ed Economato.

La soddisfazione del club e le parole di Giulini: "Un fatto, non una promessa"

Grande entusiasmo nelle parole del presidente rossoblù, Tommaso Giulini, che ha affidato ai propri canali social un messaggio chiaro: "Il passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere". Poi aggiunge: "Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà". Un traguardo atteso a lungo che apre ora la fase operativa per trasformare il progetto in cantiere.