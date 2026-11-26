La crescita esponenziale di Paul Mendy non è sfuggita alla Premier. Dall'Inghilterra rimbalza infatti la notizia che l'Everton ha messo nel mirino l'attaccante del Cagliari. Il diciannovenne ha catturato lo sguardo dell'allenatore David Moyes che per il mercato di gennaio preferirebbe tuttavia puntare su un profilo più esperto. Il nazionale senegalese continuerà a essere seguito con attenzione dagli osservatori dei Toffees, ma il club di Liverpool punterà su Mendy per la prossima stagione. E lo dovrà fare verosimilmente all'interno di un'asta che si aprirà per il gioiellino: a contendere il suo cartellino ci saranno infatti anche club italiani.