Serie A Chievo, Di Carlo: «Contento per la prima vittoria esterna»

ROMA - "Contentissimo sia per la squadra che per i nostri tifosi: è la nostra prima vittoria esterna". Queste le parole di un soddisfatto Domenico Di Carlo dopo la clamorosa vittoria all'Olimpico contro la Lazio. "Loro oggi hanno fatto una buona gara - prosegue ai microfoni di Dazn -, ma noi abbiamo indovinato praticamente tutto. La Lazio ha reagito bene, ma noi siamo stati bravi nel continuare a fare la nostra partita. I ragazzi oggi hanno risposto tutti presente, hanno giocato mettendoci tanto orgoglio. Recriminazioni? Peccato non aver avuto aiuti dall'esterno in passato. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra e sinceramente un po' dispiace aver ostacolato la loro corsa verso la Champions League". In conclusione il tecnico del Chievo commenta la prima rete in serie A di Vignato: "E' stato bravo, ha fatto un gran gol che è nel suo repertorio - conclude Di Carlo -".

