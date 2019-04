Serie A Chievo, Di Carlo: «In campo buoni giovani, che si sono confermati»

VERONA - Il pareggio casalingo del Chievo contro il Parma non cambierà nulla ai fini della classifica per i gialloblu già retrocessi, ma fa bene al morale. Ecco il pensiero di Domenico Di Carlo a Sky Sport al termine della gara: "La vittoria contro la Lazio ci ha dato fiducia, la squadra aveva fatto buone prestazioni anche in passato. Oggi abbiamo messo dentro dei buoni giovani, che si sono confermati. Alla pari dei veterani del gruppo, che hanno mostrato grande attaccamento. Al primo tiro in porta abbiamo preso gol, poi abbiamo pareggiato e chiuso attaccando, un bel segnale. Sorrentino e Giaccherini? Hanno dato tanto, ho pensato di dare spazio a chi ha giocato meno. Ringrazio tutti perché sono grandi professionisti, ma preferisco far entrare giovani, che portare in panchina i vecchi". Una battuta sul futuro: "Poter riportare il Chievo in Serie A è un grande stimolo, non ne abbiamo parlato, deciderà il Presidente”.

Di Carlo e D'Aversa, 1-1 col sorriso

SU VIGNATO - La bella sorpresa in casa clivense si chiama Vignato: “Si è allenato bene, è cresciuto molto e lui ha sempre la giocata, la vede prima degli altri. Ha qualità straordinarie, aspettava solo il momento che lo mettessi dentro. Sta mettendo in campo le sue qualità, ha fatto tre-quattro giocate straordinarie anche oggi. Ha tanta voglia di arrivare e grande prospettiva”.