Serie A Chievo, Pellissier annuncia il proprio ritiro

VERONA - Sergio Pellissier ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa il proprio addio al calcio giocato. L'attaccante del Chievo, 40 anni compiuti ad aprile, a tre giornate dal termine della stagione, ha collezionato con la maglia del Chievo 112 reti, una quota consistente del proprio bottino tra i professionisti: in carriera ne ha infatti totalizzati 174, risultando anche il marcatore più anziano della massima serie italiana. "Ho chiesto al presidente di non fare l'uomo simbolo - ha dicihiarato Pellissier nel corso della conferenza - voglio delle responsabilità. Sono fatto così, non voglio rubare soldi. Ora voglio lavorare con serietà. E se non ci sarà spazio in società resterà sempre l'amicizia".

Chievo, Pellissier segna contro la Lazio e abbraccia il figlio