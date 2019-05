Di Carlo spera: «Vorrei riportare il Chievo in Serie A. Pellissier? Un campione»

VERONA - Il pareggio ottenuto in casa con la Sampdoria non cambia nulla per il destino del Chievo, già retrocesso da tempo, e Domenico Di Carlo già pensa alla prossima stagione: "Spero ci saranno le condizioni per proseguire e riportare il Chievo in Serie A - rivela ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara -. Non metto fretta alla società, ma spero decidano nel modo giusto". Poi il tecnico clivense si sofferma sul vero protagonista di queta gara, Sergio Pellissier: "Sono onorato di aver accompagnato un campione come lui fino alla fine della carriera. Quando sono arrivato qui l'ho messo al centro del progetto e lui ha risposto presente. Dalla gara con il Napoli in poi è stato fondamentale, ma ha preso la decisione di smettere e bisogna rispettarla. È il calciatore più forte della rosa. Bisogna ringraziare anche i calciatori e i tifosi della Samp che l'hanno applaudito all'uscita dal campo - conclude Di Carlo - ".

