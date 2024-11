Famoso attore di Hollywood in tribuna per Como-Fiorentina: avete capito chi è?

Presenza di lusso sugli spalti dello stadio Sinigaglia. In occasione della partita del Como di Fabregas contro la Fiorentina di Palladino, sugli spalti è stato avvistato Benedict Cumberbatch. L'attore inglese, noto soprattutto per il ruolo di Sherlock Holmes nella serie tv Sherlock e di Dottor Strange nel MARVEL Cinematic Universe, oltre che candidato premio Oscar per il film The Imitation Game, è l'ennesimo personaggio illustre che in questa stagione si è recato a guardare il Como.