Como e Ajax, ufficiale una partnership triennale: i dettagli dell'accordo

Il Como e l' Ajax fanno squadra. Il club lombardo e olandese hanno annunciato un'intesa di durata triennale. Attraverso una nota è stato spiegato di cosa si tratta, da quando entrerà in vigore e come si articola.

Accordo tra Como e Ajax: il comunicato

Il comunicato ufficiale: "Como 1907 e Ajax hanno unito le forze in una partnership. L’accordo triennale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Per il Como questa partnership rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la sua rete calcistica globale.

Il Como 1907, promosso dalla Serie B la scorsa stagione, si affaccia alla Serie A italiana per la prima volta dopo 21 anni. La squadra è gestita dallo spagnolo Cesc Fàbregas, ex vincitore della Coppa del Mondo.

Mirwan Suwarso, Presidente Como 1907: “Al Como 1907 crediamo che la collaborazione sia il motore dell’innovazione e della crescita. La collaborazione con un club del calibro dell’Ajax ci permette di unire i nostri punti di forza, garantendo ad entrambi i club una spinta verso i confini dell’eccellenza calcistica. Insieme, puntiamo a creare percorsi che non solo elevino i nostri club, ma che stabiliscano anche un nuovo standard per il futuro del gioco”.

Alex Kroes, direttore tecnico dell’Ajax, ha commentato: “Con il loro approccio innovativo e il modo in cui hanno raggiunto la promozione in Serie A, il Como 1907 è un club fantastico con cui collaborare”.

Questa partnership è una pietra miliare sia per il Como che per l’Ajax e prometterà una crescita reciproca, un forte innovazione e uno scambio di competenze che rafforzerà le posizioni competitive di entrambi i club sulla scena internazionale. La collaborazione sottolinea un impegno comune verso l’eccellenza e una visione audace per il futuro del calcio".