Fabregas gela Giaccherini nell'intervista: "Questa domanda non me l'aspetto da te..."

Cesc Fabregas ha rivendicato con forza la sua idea di calcio dopo la sconfitta per 2-0 del Como a Bologna nella ventitreesima giornata di Serie A . In diretta su Dazn, nel postpartita, Emanuele Giaccherini gli ha chiesto: "La classifica inizia a preoccuparti?". Fabregas ha risposto: " Mi aspetto queste domande da un giornalista, non da un ex giocatore come te. Dobbiamo giocare come giochiamo. Mi dicono: Dai, copriti di più, difenditi. Il Parma ha difeso il 2-1 a Milano, contro il Milan , dall'80', e ha perso la partita. Nessuno ti garantisce niente".

Fabregas dopo Bologna-Como: "Se dobbiamo andare in B ci andiamo con le nostre idee"

Fabregas ha poi aggiunto: "Oggi abbiamo giocato meglio in dieci che in undici. Se si crede in ciò che vogliamo fare si può guardare avanti. Se giochiamo con personalità, coraggio e idee, le cose vanno dalla nostra parte. Perché dobbiamo preoccuparci? Tutto quello che abbiamo fatto lo buttiamo via? Ma dai! Dobbiamo insistere! Se devo andare in Serie B, ci andiamo con le nostre idee. Stiamo crescendo con una struttura, dando una base. Questo progetto è iniziato cinque anni fa, non da zero ma da meno dieci. Siamo in Serie A, stiamo lottando per la salvezza. Il prossimo anno vogliamo andare più in alto. Ci saranno alti e bassi, chi non lo accetta sbaglia. Chi non la pensa così ci condannerà a retrocedere. Dobbiamo andare avanti con il nostro calcio".