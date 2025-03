Dele Alli, la prima convocazione in Serie A è contro la Roma: la scelta di Fabregas

Dele Alli è arrivato a Como per trovare la sua rinascita, con i suoi tempi riprendersi lo spazio e il talento che aveva fatto vedere al Tottenham. Nessuna fretta per l'inglese che non gioca una partita ufficiale da oltre due anni. Fabregas non ha messo alcuna pressione su di lui, a volte anche scacciandogli i riflettori di dosso. Dopo mesi di allenamenti, lo spagnolo ha deciso che questo fosse il momento giusto per fargli riassaggiare quello che sa fare meglio. Ecco perchè Dele Alli è stato convocato dal Como per la partita all'Olimpico contro la Roma.