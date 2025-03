Il padre di Nico Paz: "Vorrebbe restare un altro anno al Como"

"Qui si trova benissimo, un altro anno a Como sarebbe ok". Così Pablo Paz, ex calciatore argentino e padre di Nico Paz, ha parlato del futuro del figlio. Lo ha fatto ai microfoni de La Provincia di Como. Da inizio stagione sono tante le voci relative al calciatore argentino, per il quale il Real Madrid vanta comunque il diritto di recompra.