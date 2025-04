Fabregas elogia il Como dopo il colpo di Lecce: “Grande mentalità”

Il Como non può ancora festeggiare l'aritmetica certezza della salvezza, ma vincendo contro il Lecce ha messo un’ipoteca sopra alla permanenza nel massimo campionato. Fabregas è contento e lo dice chiaramente ai microfoni di Dazn: "Questo è solo un miglioramento, la seconda partita di fila in cui non prendiamo gol. Mi è piaciuta molto la mentalità della squadra, ho fatto leggere ai ragazzi la stampa di Lecce per far capire l'importanza di questa gara e loro sono stati bravi a capirla, per noi è un ulteriore passo in avanti. Era una partita decisiva anche per noi, matematicamente non eravamo salvi. Abbiamo dimostrato di essere forti offensivamente e difensivamente, ma mancava qualcosa. Dobbiamo ancora migliorare a livello di mentalità . Dobbiamo continuare a lavorare, senza perdere mai il coraggio. Ora il lavoro sta ripagando".