Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Como, match valido per la trentasettesima giornata di campionato, Cesc Fabregas ha praticamente confermato la sua permanenza nel club: "Abbiamo parlato con la società, abbiamo fatto passi in avanti importanti, io qui sto bene. Voglio capire se tutti vogliono continuare così, se tutti sono allineati con la mia idea".