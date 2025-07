Como show, da Morata al sogno curve gratis: tutti gli obiettivi del club di Suwarso

La suggestione Messi, il colpo Morata, lo spettacolo in pre campionato e il progetto curve gratis. E’ il Como una delle società protagoniste dell’estate italiana e non solo, perché dopo aver trattenuto Cesc Fabregas alla guida della squadra nonostante la corte spietata di Roma, prima, e Inter, poi, è iniziata la campagna di rinforzo con già quasi 100 milioni spesi. Un modo per coltivare le ambizioni europee di un club che sta provando a coniugare risult