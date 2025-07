Como, ufficiale il rinnovo di Goldaniga: i dettagli

Como, Goldaniga rinnova fino al 2028

Questo il comunicato del club: "Como 1907 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto del difensore Edoardo Goldaniga fino a giugno 2028".

Le dichiarazioni di Goldaniga

Queste, invece, le dichiarazioni del calciatore: "Sono molto felice e onorato di prolungare il mio contratto con il Como. Ho trovato un club con grandi ambizioni, che sta costruendo solide basi per un futuro promettente. Il Como si è guadagnato un posto speciale nel mio cuore per tutto ciò che rappresenta, sia per la mia carriera che per il calcio italiano".