Como, paura per Caqueret: il suo suv si scontra contro un autobus di linea

Brutto episodio per Maxence Caqueret, centrocampista del Como, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella mattinata di mercoledì 30 luglio. Il fatto è avvenuto in via San Fermo della Battaglia, zona collinare della città lombarda, dove il Suv su cui viaggiava si è scontrato con un autobus di linea dell’Asf. Le prime ipotesi parlano di una possibile perdita di controllo a causa dell’asfalto scivoloso, ma le cause sono ancora in fase di verifica.