Como, Fabregas: "Cutrone? Chi non vuole rimanere può andare via". Su Morata...

Tutto pronto a Como per l'inizio ufficiale della stagione. La squadra guidata da Cesc Fabregas inizierà la sua annata con la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol: "Inizia la stagione, siamo molto carichi. Abbiamo fatto un grande ritiro", ha affermato l'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia. "Vogliamo iniziare bene, vediamo dove possiamo arrivare. Con la squadra che abbiamo, più andiamo avanti in questa Coppa più ci sarà spazio per tutti: l’obiettivo è andare più avanti possibile". Fabregas ha poi parlato del mercato: "Arriverà un portiere, questo è sicuro. C’è una lista: stiamo valutando. Poi, non so: molto probabilmente affronteremo la stagione con questa rosa. Cutrone resta? Non lo so. Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua andrà via. Avrei voluto tenere Azon, ma stamattina è volato a Ipswich, una scelta sua".