Como, Fabregas: "Cutrone? Chi non vuole rimanere può andare via". Su Morata...

Tutto pronto a Como per l'inizio ufficiale della stagione. La squadra guidata da Cesc Fabregas inizierà la sua annata con la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol: "Inizia la stagione, siamo molto carichi. Abbiamo fatto un grande ritiro", ha affermato l'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia. "Vogliamo iniziare bene, vediamo dove possiamo arrivare. Con la squadra che abbiamo, più andiamo avanti in questa Coppa più ci sarà spazio per tutti: l’obiettivo è andare più avanti possibile". Fabregas ha poi parlato del mercato: "Arriverà un portiere, questo è sicuro. C’è una lista: stiamo valutando. Poi, non so: molto probabilmente affronteremo la stagione con questa rosa. Cutrone resta? Non lo so. Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua andrà via. Avrei voluto tenere Azon, ma stamattina è volato a Ipswich, una scelta sua".
Como, le parole di Fabregas
L'allenatore ha presentato anche il nuovo attaccante Morata: "Abbiamo condiviso due anni al Chelsea e in Nazionale: è umile, ha un grande cuore. Lui è venuto qui per fare bene, ha lasciato tanti soldi di quelli che guadagnava per venire qua: questa la dice lunga sulla sua mentalità. Ha promesso che lavorerà al massimo”. Fabregas conclude parlando dell'amichevole persa contro il Barcellona: “Ho visto una squadra molto coraggiosa fino al 2-0. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare senza paura. Al di là del risultato, è stato un test importante per mettere alla prova la nostra mentalità: i ragazzi devono capire che il livello da raggiungere è quello visto a Barcellona, il loro obiettivo deve essere quello. Io cercavo proprio questo, ovvero trovare il feeling con quel tipo di livello tecnico e tattico”.