Como, Fabregas: "Mi aspetto una Lazio che si conosce bene. Sarri? Gran persona"

Alla vigilia della prima giornata di Serie A, Cesc Fabregas ha presentato la sfida del suo Como contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una partita speciale per il tecnico spagnolo, che ritrova il suo ex allenatore dei tempi del Chelsea: “Non penso che si possa parlare di scontro diretto già alla prima giornata. Noi siamo una squadra ancora in una piccola ricostruzione, loro no. Sarri? È una grande persona, ho una grande stima per lui, mi ha fatto crescere e imparare".
Como, Fabregas: "Mi aspetto una Lazio che si conosce molto bene"
"Mi aspetto una Lazio che si conosce molto bene - ha proseguito Fabregas - con tanta esperienza. Avranno le idee molto chiare, sarà una grande partita”. L'allenatore ha poi fatto il punto sulle condizioni dei suoi attaccanti: “Assane Diao ha sentito un fastidio ieri in allenamento, non è niente di grave. Può succedere dopo un’operazione del genere, se tutto va bene sarà comunque a disposizione. Nicolas Kuhn ha recuperato invece più velocemente del previsto, mentre Jayden Addai è rientrato in gruppo dopo essersi allenato a parte. Le scelte dipenderanno anche da quello che mi diranno i dottori”.
"Troppa ambizione non va bene"
Infine, Fabregas ha parlato degli obiettivi stagionali: “Nessuno di noi, in squadra e in società, ha parlato di qualificazione in Europa. La pressione arriva quando il direttore ti dice che bisogna fare una cosa. L’obiettivo per il futuro è andare in Europa, questo è sicuro. Oggi non è il momento di andare in Europa. Dobbiamo fare un passo alla volta e quel giorno arriverà, ma non dobbiamo forzare oggi. Troppa ambizione, e io sono molto ambizioso, non va bene”.