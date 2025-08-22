Como, Fabregas: "Mi aspetto una Lazio che si conosce bene. Sarri? Gran persona"

Alla vigilia della prima giornata di Serie A , Cesc Fabregas ha presentato la sfida del suo Como contro la Lazio di Maurizio Sarri . Una partita speciale per il tecnico spagnolo, che ritrova il suo ex allenatore dei tempi del Chelsea: “Non penso che si possa parlare di scontro diretto già alla prima giornata. Noi siamo una squadra ancora in una piccola ricostruzione, loro no. Sarri? È una grande persona, ho una grande stima per lui, mi ha fatto crescere e imparare ".

Como, Fabregas: "Mi aspetto una Lazio che si conosce molto bene"

"Mi aspetto una Lazio che si conosce molto bene - ha proseguito Fabregas - con tanta esperienza. Avranno le idee molto chiare, sarà una grande partita”. L'allenatore ha poi fatto il punto sulle condizioni dei suoi attaccanti: “Assane Diao ha sentito un fastidio ieri in allenamento, non è niente di grave. Può succedere dopo un’operazione del genere, se tutto va bene sarà comunque a disposizione. Nicolas Kuhn ha recuperato invece più velocemente del previsto, mentre Jayden Addai è rientrato in gruppo dopo essersi allenato a parte. Le scelte dipenderanno anche da quello che mi diranno i dottori”.

"Troppa ambizione non va bene"

Infine, Fabregas ha parlato degli obiettivi stagionali: “Nessuno di noi, in squadra e in società, ha parlato di qualificazione in Europa. La pressione arriva quando il direttore ti dice che bisogna fare una cosa. L’obiettivo per il futuro è andare in Europa, questo è sicuro. Oggi non è il momento di andare in Europa. Dobbiamo fare un passo alla volta e quel giorno arriverà, ma non dobbiamo forzare oggi. Troppa ambizione, e io sono molto ambizioso, non va bene”.