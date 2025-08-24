Como, Fabregas si gode Nico Paz: "È contentissimo". E l'argentino risponde sul mercato

Il campionato del Como è iniziato nel migliore dei modi. La squadra di Fabregas ha battuto per 2-0 la Lazio di Sarri grazie alle reti di Douvikas e a uno scatenato di Nico Paz che prima ha inventato per il greco e poi ha battuto Provedel con una meraviglia su calcio di punizione. Un avvio che entusiasma tutti, Fabregas compreso, nel post partita di Sky Sport ha fatto i complimenti alla sua squadra: " Vedere giocare così la squadra mi emoziona , è molto gratificante".

Le parole di Fabregas

Intervistato da Sky Sport, Fabregas ha analizzato la partita vinta con la Lazio: "Abbiamo rischiato solo sul fuorigioco di Castellanos, però ci sta, la partita perfetta non esiste, soprattutto contro una squadra fortissima coma la Lazio. Sono tutti giocatori molto giovani ma sono abituati ad essere nella cantera di squadre molto forti - ha proseguito l'allenatore spagnolo -, sono abituati ad avere una mentalità vincente. Sono ragazzi di 19/20 anni, alcune volte faranno errori e altre fanno grandi partite. L'importante è andare avanti nei momenti meno belli, io credo in loro. Ramon è alla prima vera stagione da professionista, viene qui per crescere e fare passi avanti. Non è mio compito parlare del mercato. Per Nico Paz sono molto tranquillo, so che è contentissimo. Sogna di diventare un giocare top, deve continuare così, con partite come questa".

Nico Paz: "Mai ascoltato il mercato"

Così Nico Paz ai microfoni di Sky Sport: "Una giornata da sogno. Era la prima partita, era importante vincere contro una grande rivale. I tifosi sono molto contenti. La punizione? Se Da Cunha fosse stato libero gliel'avrei passata, ma ho visto che la barriera era lontana, c'era spazio e quindi ho calciato. Il mercato? Non ho ascoltato niente, sono rimasto concentrato per preparare la stagione, speriamo vada tutto bene e che possiamo arrivare il più in alto possibile".