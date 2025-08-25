Nico, cose da...Paz e un futuro da campione. E il Como rifiuta 70 milioni dal Tottenham 

Una punizione alla Leo Messi, una prestazione totale. Inizia col botto la stagione di Nico Paz che ieri ha steso la Lazio e ribadito come il Como di Fabregas faccia sul serio in un campionato imprevedibile. Così come le giocate dell'argentino, stella di un club in crescita esponenziale. La stranezza sta nel vedere Nico ancora in Italia. E non perché il Como non abbia le disponibilità quanto perchè al Real Madrid sa