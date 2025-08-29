Como, Diao si rompe un dito del piede in allenamento: quanto starà fuori

Una dinamica sfortunata e lo stop. Assane Diao si è infortunato in allenamento e le analisi hanno evidenziato un problema serio al dito del piede destro. Resterà ai box più di mese anche perché non è prevista un’operazione ma solo un trattamento conservativo. Salterà quindi le sfide contro Bologna, Genoa, Fiorentina, Cremonese e Atalanta e proverà a rientrare per Como-Juventus, in agenda a metà ottobre. Una tegola pesante per Fabregas considerando che Diao poi sarà convocato dal Senegal in Coppa d’Africa.
Diao, il comunicato del Como
“Como 1907 comunica che, a causa dell’infortunio rimediato durante una sessione di allenamento, il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro. A seguito della consulenza con il Prof. Neik Van Dijk, specialista della chirurgia del piede, si è deciso di procedere con un trattamento conservativo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane”, si legge nel comunicato del Como.