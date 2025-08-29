Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Como, Diao si rompe un dito del piede in allenamento: quanto starà fuori

Fabregas perde il senegalese che andrà avanti nelle prossime settimane con un trattamento conservativo: i dettagli
2 min
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Una dinamica sfortunata e lo stop. Assane Diao si è infortunato in allenamento e le analisi hanno evidenziato un problema serio al dito del piede destro. Resterà ai box più di mese anche perché non è prevista un’operazione ma solo un trattamento conservativo. Salterà quindi le sfide contro Bologna, Genoa, Fiorentina, Cremonese e Atalanta e proverà a rientrare per Como-Juventus, in agenda a metà ottobre. Una tegola pesante per Fabregas considerando che Diao poi sarà convocato dal Senegal in Coppa d’Africa.    

Diao, il comunicato del Como 

“Como 1907 comunica che, a causa dell’infortunio rimediato durante una sessione di allenamento, il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro. A seguito della consulenza con il Prof. Neik Van Dijk, specialista della chirurgia del piede, si è deciso di procedere con un trattamento conservativo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane”, si legge nel comunicato del Como. 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Fabregas si gode Nico PazLa bellezza degli altri