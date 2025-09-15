Fabregas parla e improvvisamente la luce va via: l'imprevisto durante la diretta tv dopo Como-Genoa

COMO - Quello che è successo metaforicamente in campo al suo Como, che dopo aver dominato per un'ora il Genoa ha 'staccato la spina' nella mezz'ora finale e nel recupero è stato ripreso sull'1-1 dai rossoblù , è accaduto invece fisicamente a Cesc Fabregas, rimasto al buio in diretta tv durante le interviste post partita.

Fabregas resta al buio durante l'intervista post Como-Genoa

Durante il collegamento con 'Sky Sport' infatti, mentre il tecnico dei lariani rispondeva alle domande di Giancarlo Marocchi, si è improvvisamente spenta la luce ed è saltato anche l'audio, con il collegamento dallo stadio Sinigaglia che è stato così interrotto. "Siamo una squadra molto giovane, con molti giocatori alla loro prima o seconda stagione nel professionismo e chi crede che questo Como possa dominare per 90' sbaglia. Purtroppo non abbiamo sfruttato le tante occasioni avute e nell'ultima parte del match sono venuti fuori anche gli avversari, che hanno comunque giocatori forti e un grande orgoglio", aveva spiegato Fabregas prima di... restare al buio.