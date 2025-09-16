Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'incredibile rivelazione di Nico Paz: "Prima delle partite guardo i video di Messi su YouTube..."

Ecco cosa ha detto il calciatore del Como sul connazionale al termine della partita contro il Genoa
L'incredibile rivelazione di Nico Paz: "Prima delle partite guardo i video di Messi su YouTube..."
2 min
Nico Paz ha segnato contro il Genoa il suo secondo gol in campionato. Dopo la punizione contro la Lazio, per l'argentino ha timbrato un'altra marcatura di pregievole fattura.

La rivelazione di Nico Paz su Messi

Dopo una danza sul pallone, il numero dieci del Como ha superato Leali con una botta di mancino dalla distanza per il vantaggio della squadra di Fabregas. A fine gara, l'ex Real Madrid ha anche svelato di guardare sempre i video del suo connazionale Messi prima di partite.

"Da sempre guardo i suoi video su Youtube prima delle partite"

Queste le sue parole a Dazn: "Sicuramente giocando insieme a calciatori come Messi puoi vederlo, puoi imparare tanto da lui. In più io vedo sempre i suoi video su YouTube e voglio apprendere il più possibile da lui. Da sempre prima delle partite mi metto i suoi video per vedere se c'è qualcosa che mi colpisce in particolare".

 

 

 

