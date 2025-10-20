Fabregas e il discorso da brividi alla squadra dopo il 2-0 alla Juve: "In questa squadra..."
COMO - Il 'lunch match' della settima giornata di Serie A ha visto la grande vittoria del Como sulla Juve allo stadio Sinigaglia. Una partita perfetta per i lariani di Fabregas, che hanno sorpreso i bianconeri conquistando tre punti che li portano nelle zone alte della classifica, a quota 12 punti. Ma non solo, il trionfo certifica il Como come una delle squadre più pericolose del campionato, capace di batte la Juve.
Fabregas, il discorso alla squadra: "Voglio dirvi..."
Nel post-partita sono diventate virali le scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza stampa, con un durissimo botta e risposta tra i due tecnici. L'allenatore spagnolo, però, è stato protagonista di un altro momento speciale dopo il triplice fischio, anche questo diventato virale tra i tifosi. Sui social, infatti, sta spopolando il video del discorso di Fabregas alla squadra riunita a cerchio dopo la vittoria per 2-0: "Voglio dirvi solo una cosa. Sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna si vede il calcio molto facilmente, ma quello che avete fatto voi è stato molto difficile. Guardate cosa abbiamo fatto, quanto abbiamo corso. 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa. Bisogna avere sempre una mentalità vincente in questo club, in questa squadra. Grazie a tutti, continuiamo così!".