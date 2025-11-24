TORINO - Il Como travolge il Torino, scavalca la Juve in classifica e si candida per un posto in Europa. La prestazione della squadra di Fabregas è convincente: allo Stadio Grande Torino finisce 5-1 per i lariani. Nel primo tempo la partita vive sul filo dell’equilibrio, gli ospiti minacciano la porta di Paleari con Morata, dall’altra parte Zapata pecca di concretezza fallendo un’opportunità significativa. Il vantaggio del Como arriva al 36’ e porta la firma di Addai che capitalizza al meglio un ottimo affondo sulla sinistra di Rodriguez. Nel recupero del primo tempo Rodriguez compie un clamoroso errore all’interno della propria area, nell’intento di spazzare liscia il pallone e successivamente lo colpisce con un braccio: l’arbitro - richiamato al Var - assegna il calcio di rigore al Torino. Dal dischetto Vlasic riporta il risultato in equilibrio.