Como, manita al Toro: Fabregas supera la Juve e vola in zona Europa
TORINO - Il Como travolge il Torino, scavalca la Juve in classifica e si candida per un posto in Europa. La prestazione della squadra di Fabregas è convincente: allo Stadio Grande Torino finisce 5-1 per i lariani. Nel primo tempo la partita vive sul filo dell’equilibrio, gli ospiti minacciano la porta di Paleari con Morata, dall’altra parte Zapata pecca di concretezza fallendo un’opportunità significativa. Il vantaggio del Como arriva al 36’ e porta la firma di Addai che capitalizza al meglio un ottimo affondo sulla sinistra di Rodriguez. Nel recupero del primo tempo Rodriguez compie un clamoroso errore all’interno della propria area, nell’intento di spazzare liscia il pallone e successivamente lo colpisce con un braccio: l’arbitro - richiamato al Var - assegna il calcio di rigore al Torino. Dal dischetto Vlasic riporta il risultato in equilibrio.
Il Como dilaga nella ripresa
In avvio di ripresa la squadra di Fabregas torna nuovamente in vantaggio: Rodriguez affonda sulla sinistra, si accentra e serve Addai che calcia dalla lunetta dell’area infilando Paleari con un destro a pelo d’erba. Il Torino accusa il colpo, e il Como a questo punto dilaga dopo aver fallito un’occasione clamorosa con Rodriguez che fallisce il bersaglio a porta vuota; Ramon firma il terzo gol lariano con un colpo di testa dopo un assist perfetto di Perrone, poi Nico Paz chiude definitivamente la partita infilando Paleari sul primo palo. A cinque minuti dal termine Baturina capitalizza al meglio una ripartenza e con un sinistro in diagonale va ancora a segno. La brillante vittoria consente al Como di conquistare momentaneamente il sesto posto in classifica.