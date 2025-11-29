Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
La rovesciata di Nico Paz incanta il mondo, in Spagna sono senza parole: "Ma come fa?"

L'acrobazia del talento del Como contro il Sassuolo ruba la scena anche fuori dall'Italia
Non è arrivato il gol per un miracolo del portiere Muric, ma le immagini della spettacolare rovesciata di Nico Paz contro il Sassuolo hanno fatto il giro del mondo. Il talento ispano-argentino è stato tra i protagonisti della vittoria del Como per 2-0 contro gli emiliani, nell'anticipo del venerdì della 13ª giornata di Serie A con un assist per il secondo gol (di Alberto Moreno al 53') e, appunto, l'acrobazia che ha fatto strabuzzare gli occhi al 39' del match disputato al Sinigaglia. 

La magia di Nico Paz

"Un'altra grande prestazione di Nico Paz (assist e rovesciata) nella vittoria del Como contro il Sassuolo", titolano gli spagnoli di Marca nel pezzo che racconta la partita. Grande spazio ha trovato la rovesciata a fine primo tempo su cross da sinistra dello spagnolo Jesus Rodriguez. Nico Paz, che ha passaporto spagnolo e argentino, ha scelto la nazionale sudamericana pur essendo nato a Tenerife e cresciuto nel Real Madrid. Anche As, nota testata sportiva in Spagna, ha esaltato la prestazione del trequartista del Como parlando di "magia" e commentando: "Tutti sono rimasti incantati dall'ennesimo colpo di genio del numero 10".

