Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Fabregas, quanti elogi a Gasperini: "Ma anche lui ha perso quattro o cinque a zero..."

Le parole dell'allenatore del Como nell'antivigilia del match dell'Olimpico contro la Roma: leggi i dettagli
TagsFabregasRoma-ComoGasperini
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

COMO - "Gasperini? So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano. Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia questo o quell'altro. E dici: 'Wow, questo è Gasperini'". Sono le parole dell'allenatore del Como Cesc Fabregas che ha presentato in conferenza stampa il match dello Stadio Olimpico contro la Roma, in programma lunedì 15 dicembre alle 20:45. Il tecnico spagnolo si è più volte complimentato con il grande lavoro svolto dal tecnico giallorosso, per il quale nutre grande stima: "Lui - prosegue Fabregas - ha creato questo per tanti anni, ha creato un'identità chiarissima, fa crescere giocatori giovani e per questo ho un rispetto enorme".

Fabregas: "Match di Roma fondamentale. Sull'Europa..."

"A Roma - sottolinea Fabregas - la partita è abbastanza importante, non voglio guardare troppo in là. Sono molto curioso, è buono che giocheremo così tante partite di fila fuori casa. Un'esperienza per me, i ragazzi e la società. Così come per voi. Si gestisce come con un infortunio. Ritmo da Europa? Sicuramente è un'esperienza per imparare tante cose, giorno dopo giorno qui al centro di allenamento. Quando c'è meno tempo. Devi gestirla in maniera diversa. Arriverà il momento, adesso la Roma è fondamentale". Sul rapporto tra allenatore e giocatori: "Ognuno - spiega ancora il tecnico dei lariani - ha la sua personalità, la sua maniera di fare le cose, le sue esperienze. Si crea la propria strada calcistica. A lavoro si vede una persona e in famiglia un'altra ad esempio. lo posso parlare di me, amicizia magari no però se vuoi che i ragazzi spingano deve esserci quel dare e ricevere. Senza entrare troppo nel personale. Se hanno un problema personale i giocatori mi fa piacere essere un papà, soprattutto per i più giovani". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

"La Roma ha qualità, dovremo andare a mille per vincere. Anche Gasperini ha perso 4 o 5-0"

"La Roma? C'è qualità. Ferguson ha fatto doppietta ed è tornato a fare gol, anche gli altri stanno bene e Gasperini vuole sempre andare a mille. Lo dovremo fare anche noi per prendere i tre punti. Un bilancio sul 2025 del Como? Penso sia stato un anno importante. Per la crescita, per consolidare un'idea e portare giocatori importanti. Mentalmente la squadra è cresciuta molto in quest'ultimo anno, però manca ancora tanto. È stato un 2025 molto importante, in questa crescita, ma qui non conta solo vincere. Dobbiamo creare una mentalità, una cultura e poi vincere". Il Como è reduce dal pesante 4-0 incassato a San Siro contro l'Inter: "Come motivare i miei giocatori dopo la sconfitta di Milano? La squadra è già motivata, la colpa con l'Inter è solo mia. Ma continuiamo, poi anche Gasperini ha perso 4-5 a 0, può succedere. Alcune volte si perde e altre si vince, noi dobbiamo andare all'Olimpico con la nostra idea per continuare a migliorare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

COMO - "Gasperini? So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano. Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia questo o quell'altro. E dici: 'Wow, questo è Gasperini'". Sono le parole dell'allenatore del Como Cesc Fabregas che ha presentato in conferenza stampa il match dello Stadio Olimpico contro la Roma, in programma lunedì 15 dicembre alle 20:45. Il tecnico spagnolo si è più volte complimentato con il grande lavoro svolto dal tecnico giallorosso, per il quale nutre grande stima: "Lui - prosegue Fabregas - ha creato questo per tanti anni, ha creato un'identità chiarissima, fa crescere giocatori giovani e per questo ho un rispetto enorme".

Fabregas: "Match di Roma fondamentale. Sull'Europa..."

"A Roma - sottolinea Fabregas - la partita è abbastanza importante, non voglio guardare troppo in là. Sono molto curioso, è buono che giocheremo così tante partite di fila fuori casa. Un'esperienza per me, i ragazzi e la società. Così come per voi. Si gestisce come con un infortunio. Ritmo da Europa? Sicuramente è un'esperienza per imparare tante cose, giorno dopo giorno qui al centro di allenamento. Quando c'è meno tempo. Devi gestirla in maniera diversa. Arriverà il momento, adesso la Roma è fondamentale". Sul rapporto tra allenatore e giocatori: "Ognuno - spiega ancora il tecnico dei lariani - ha la sua personalità, la sua maniera di fare le cose, le sue esperienze. Si crea la propria strada calcistica. A lavoro si vede una persona e in famiglia un'altra ad esempio. lo posso parlare di me, amicizia magari no però se vuoi che i ragazzi spingano deve esserci quel dare e ricevere. Senza entrare troppo nel personale. Se hanno un problema personale i giocatori mi fa piacere essere un papà, soprattutto per i più giovani". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Roma, ora la doppietta sul mercatoRoma, ecco l'annuncio
1
Fabregas, quanti elogi a Gasperini: "Ma anche lui ha perso quattro o cinque a zero..."
2
"La Roma ha qualità, dovremo andare a mille per vincere. Anche Gasperini ha perso 4 o 5-0"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS