Fabregas, quanti elogi a Gasperini: "Ma anche lui ha perso quattro o cinque a zero..."
COMO - "Gasperini? So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano. Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia questo o quell'altro. E dici: 'Wow, questo è Gasperini'". Sono le parole dell'allenatore del Como Cesc Fabregas che ha presentato in conferenza stampa il match dello Stadio Olimpico contro la Roma, in programma lunedì 15 dicembre alle 20:45. Il tecnico spagnolo si è più volte complimentato con il grande lavoro svolto dal tecnico giallorosso, per il quale nutre grande stima: "Lui - prosegue Fabregas - ha creato questo per tanti anni, ha creato un'identità chiarissima, fa crescere giocatori giovani e per questo ho un rispetto enorme".
Fabregas: "Match di Roma fondamentale. Sull'Europa..."
"A Roma - sottolinea Fabregas - la partita è abbastanza importante, non voglio guardare troppo in là. Sono molto curioso, è buono che giocheremo così tante partite di fila fuori casa. Un'esperienza per me, i ragazzi e la società. Così come per voi. Si gestisce come con un infortunio. Ritmo da Europa? Sicuramente è un'esperienza per imparare tante cose, giorno dopo giorno qui al centro di allenamento. Quando c'è meno tempo. Devi gestirla in maniera diversa. Arriverà il momento, adesso la Roma è fondamentale". Sul rapporto tra allenatore e giocatori: "Ognuno - spiega ancora il tecnico dei lariani - ha la sua personalità, la sua maniera di fare le cose, le sue esperienze. Si crea la propria strada calcistica. A lavoro si vede una persona e in famiglia un'altra ad esempio. lo posso parlare di me, amicizia magari no però se vuoi che i ragazzi spingano deve esserci quel dare e ricevere. Senza entrare troppo nel personale. Se hanno un problema personale i giocatori mi fa piacere essere un papà, soprattutto per i più giovani".
"La Roma ha qualità, dovremo andare a mille per vincere. Anche Gasperini ha perso 4 o 5-0"
"La Roma? C'è qualità. Ferguson ha fatto doppietta ed è tornato a fare gol, anche gli altri stanno bene e Gasperini vuole sempre andare a mille. Lo dovremo fare anche noi per prendere i tre punti. Un bilancio sul 2025 del Como? Penso sia stato un anno importante. Per la crescita, per consolidare un'idea e portare giocatori importanti. Mentalmente la squadra è cresciuta molto in quest'ultimo anno, però manca ancora tanto. È stato un 2025 molto importante, in questa crescita, ma qui non conta solo vincere. Dobbiamo creare una mentalità, una cultura e poi vincere". Il Como è reduce dal pesante 4-0 incassato a San Siro contro l'Inter: "Come motivare i miei giocatori dopo la sconfitta di Milano? La squadra è già motivata, la colpa con l'Inter è solo mia. Ma continuiamo, poi anche Gasperini ha perso 4-5 a 0, può succedere. Alcune volte si perde e altre si vince, noi dobbiamo andare all'Olimpico con la nostra idea per continuare a migliorare".
