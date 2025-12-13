Fabregas, quanti elogi a Gasperini: "Ma anche lui ha perso quattro o cinque a zero..."

COMO - "Gasperini? So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano. Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia questo o quell'altro. E dici: 'Wow, questo è Gasperini'". Sono le parole dell'allenatore del Como Cesc Fabregas che ha presentato in conferenza stampa il match dello Stadio Olimpico contro la Roma, in programma lunedì 15 dicembre alle 20:45. Il tecnico spagnolo si è più volte complimentato con il grande lavoro svolto dal tecnico giallorosso, per il quale nutre grande stima: "Lui - prosegue Fabregas - ha creato questo per tanti anni, ha creato un'identità chiarissima, fa crescere giocatori giovani e per questo ho un rispetto enorme".