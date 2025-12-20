Diao salta la Coppa d'Africa dopo l'infortunio in Roma-Como: l'esito degli esami
Lesione del bicipite femorale della coscia destra: Diao salterà la Coppa d'Africa con il Senegal per l'infortunio rimediato in Roma-Como, ultima partita prima di rispondere alla convocazione del ct Pape Thiaw. Si chiude così, nel peggiore dei modi per l'attaccante 2005, il caso relativo alla partecipazione alla kermesse continentale del talento dei lariani.
Diao e il caso Como-Senegal: cosa è successo
A fare chiarezza, in tal senso, nel postpartita della gara all'Olimpico, era stato Fabregas: "Avevo chiesto di non chiamarlo perché in otto mesi ha fatto tre mezze partite, poi una intera a Napoli, è andato in nazionale, si è fatto male ed è stato un mese fuori ed è ritornato adesso. Mi spiace per il ragazzo perché non doveva giocare, ma io mi sono detto: domani va con la nazionale, starà cinque settimane fuori, gli paghiamo lo stipendio, è stato otto mesi fuori ed è un giocatore fortissimo per noi. Almeno proviamo a rischiare. Il ct del Senegal mi ha detto che se Diao non andava in Coppa d’Africa sicuramente non sarebbe andato al Mondiale. Questo non mi è piaciuto e per questo è stata una conversazione spiacevole, perché quando giochi con la paura del giocatore, che ha vent'anni con una carriera davanti, non lo capisco”.