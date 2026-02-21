Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Fabregas, prima il pizzino a Vojvoda poi il discorso alla squadra dopo la vittoria con la Juve: "Adesso non voglio che..."

Il Como vola grazie alla cura maniacale dei dettagli del tecnico iberico: cosa è accaduto nel corso della partita all'Allianz Stadium
2 min
TagsFabregasjuveComo
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Se non si arriva con la voce, meglio un pennarello. Già in vantaggio di due gol all'Allianz Stadium con il suo Como contro la Juve, Cesc Fabregas non ha voluto lasciare davvero nulla al caso per essere certo che il centrocampo facesse ciò che voleva. Approfittando di un calcio d'angolo in favore dei bianconeri, come mostrato nel postpartita da Dazn, il tecnico iberico ha strappato un foglio da un blocco note del suo assistente e ha iniziato a scrivere un messaggio per i suoi giocatori.

Fabregas dopo Juve-Como 0-2: "Non guardate la classifica, siete veramente forti!"

Fabregas ha consegnato il pizzino a Vojvoda, che l'ha innanzitutto letto e poi è andato a farlo vedere ai suoi compagni, Perrone in primis. Una volta assimilate le informazioni, Vojvoda ha accartocciato il foglietto e se lo è infilato in un calzettone. A fine gara, la comunicazione: due giorni liberi. Poi il discorso alla squadra, che lo ha messo al centro del consueto cerchio: "Stiamo facendo qualcosa di grande. Grazie a tutti voi. Continuate così. Non guardate la classifica. La classifica è il riflesso del grande lavoro. Di tutto quello che facciamo giorno dopo giorno. Continuate così. Aiutatevi l'un l'altro. Perché siete veramente forti!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juve-Como 0-2Serie A, classifica

