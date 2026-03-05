Fabregas, nessun rimpianto per l'Inter: "Dopo tutti fenomeni..."

“Se mi aspettavo di essere in zona Europa ? lo non mi aspetto niente a inizio stagione. Voglio solo trovare la migliore condizione e il contesto giusto. Poi si devono provare cose, magari anche perdere punti e sbagliare”. Cosi Cesc Fabregas a due giorni da Cagliari-Como (sabato 7 marzo, ore 15): "Mi aspetto una partita molto simile a quella dell’andata. Conosco bene Fabio Pisacane , sta facendo un grande lavoro. Abbiamo parlato insieme di come approcciare con i giovani. Ne abbiamo parlato in occasione del corso di Coverciano. Ci sono dinamiche nuove per noi. Ci confrontiamo spesso. Ci giocheremo le nostre carte e proveremo a portare a casa i 3 punti”.

Fabregas sull'andata della semifinale di Coppa Italia: "Rimpianto? Andiamo a Milano a giocarcela"

Fabregas è tornato sul pareggio a reti inviolate, al Sinigaglia, contro l’Inter, nell'andata della semifinale di Coppa Italia: “Occasione persa? No. Abbiamo preparato la partita in una determinata maniera, forse si poteva fare meglio, ma dopo la partita poi siamo tutti fenomeni a parlare. Rimpianto? Mi piacerebbe sapere quante volte negli ultimi anni l’Inter ha fatto 0,07 ×G. Ma se loro avessero fatto 0-1 io non avrei dormito. Avremmo meritato di vincere 1-0. Dispiacere? Sarebbe più grande se avessimo perso 1-0. Dopo 40 anni andiamo a Milano a giocarcela. È impossibile? Niente è impossibile. Quando arriverà il momento la prepareremo con la consapevolezza giusta”.