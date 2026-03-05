Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fabregas, nessun rimpianto per l'Inter: "Dopo tutti fenomeni..."

Il tecnico del Como ha presentato la gara contro i sardi di Pisacane ed è tornato sullo 0-0 contro i nerazzurri al Sinigaglia nell'andata della semifinale di Coppa Italia
2 min
TagsFabregasCagliariComo
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

“Se mi aspettavo di essere in zona Europa? lo non mi aspetto niente a inizio stagione. Voglio solo trovare la migliore condizione e il contesto giusto. Poi si devono provare cose, magari anche perdere punti e sbagliare”. Cosi Cesc Fabregas a due giorni da Cagliari-Como (sabato 7 marzo, ore 15): "Mi aspetto una partita molto simile a quella dell’andata. Conosco bene Fabio Pisacane, sta facendo un grande lavoro. Abbiamo parlato insieme di come approcciare con i giovani. Ne abbiamo parlato in occasione del corso di Coverciano. Ci sono dinamiche nuove per noi. Ci confrontiamo spesso. Ci giocheremo le nostre carte e proveremo a portare a casa i 3 punti”.

Fabregas sull'andata della semifinale di Coppa Italia: "Rimpianto? Andiamo a Milano a giocarcela"

Fabregas è tornato sul pareggio a reti inviolate, al Sinigaglia, contro l’Inter, nell'andata della semifinale di Coppa Italia: “Occasione persa? No. Abbiamo preparato la partita in una determinata maniera, forse si poteva fare meglio, ma dopo la partita poi siamo tutti fenomeni a parlare. Rimpianto? Mi piacerebbe sapere quante volte negli ultimi anni l’Inter ha fatto 0,07 ×G. Ma se loro avessero fatto 0-1 io non avrei dormito. Avremmo meritato di vincere 1-0. Dispiacere? Sarebbe più grande se avessimo perso 1-0. Dopo 40 anni andiamo a Milano a giocarcela. È impossibile? Niente è impossibile. Quando arriverà il momento la prepareremo con la consapevolezza giusta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Fabregas e la frecciata sui calendariBastoni fischiato durante Como-Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS