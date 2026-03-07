Fabregas e la curiosa lamentela con il Cagliari: "Erbetta alta un metro, non si poteva giocare a calcio..."

Il Como vince ancora e aggancia la Roma al quarto posto: 2-1 in casa del Cagliari grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. La squadra di Fabregas rafforza dunque la sua candidatura nella lotta per il quarto posto. Ma lo spagnolo tiene i piedi per terra: "A Diao ho detto di non cadere nella trappola di parlare di Europa. Tranquillità, umiltà e piedi per terra". Sulla sfida contro il Cagliari: "È stata una partita matura e intelligente anche in un campo con l'erbetta alta un metro dove non si poteva fare il calcio che piaceva a noi. Ma sono orgoglioso perché alla fine troviamo sempre bene la soluzione: arriviamo da una partita ogni quattro giorni. Eravamo un po' cotti. Non siamo preparati a un percorso con questi tipo di sforzi. Il Cagliari aveva giocato sabato, noi martedì, ecco perché abbiamo fatto sei cambi". Ma non disdegna nel fare i complimenti a Pisacane: "Oggi è stata una delle partite più difficili della stagione ed è anche merito di Pisacane perché ha imposto la sua identità alla sua squadra".