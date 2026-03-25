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Fabregas attira le attenzioni del mondo: "Lo seguono le big di Premier"

I risultati del Como hanno fatto mettere sull'allenatore spagnolo gli occhi di molti club in Inghilterra
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Il Como è senza dubbio la rivelazione di questo campionato di Serie A. La squadra lombarda, dopo la salvezza della scorsa stagione, in questa si trovano attualmente al quarto posto, valido per la qualificazione in Champions League, oltre che ancora in corsa in Coppa Italia (la semifinale di andata contro l'Inter è terminata 0-0). Risultati che non stanno passando inosservati, soprattutto in Premier League, con vari big club che hanno messo gli occhi su Cesc Fabregas

Dall'Inghilterra: "Il Chelsea su Fabregas"

Un lavoro eccellente in panchina, quello dell'ex centrocampista spagnolo, alla prima esperienza da allenatore, che ha permesso al Como di arrivare dalla Serie B a lottare per la Champions League. Un lavoro affascinante, di una squadra giovane che gioca un calcio a tratti divertente, che ha ammaliato un club con il quale Fabregas ha vinto vari trofei tra il 2014 e il 2019, come il Chelsea. Secondo quanto riportato dagli inglesi di TeamTalk, i blues starebbero seguendo da vicino Fabregas, con l'intenzione di riportarlo a Stamford Bridge al posto di Rosenior, con un nuovo ruolo. Certo, come ostacolo vi sarebbe il contratto dell'attuale tecnico, firmato fino al 2032.

Anche il City segue Fabregas come possibile erede di Guardiola

Non solo il Chelsea. Tra i grandi club di Premier League che starebbero seguendo l'allenatore del Como vi è anche il Manchester City. I Citizen, freschi vincitori dalla Carabao Cup, secondi in campionato ma eliminati agli ottavi di finale di Champions League, potrebbero vedere il ciclo decennale di Pep Guardiola essere giunto al termine. Nel caso ciò dovesse avvenire, allora Cesc Fabregas potrebbe essere uno dei nomi per raccogliere l'eredità del catalano, di cui è stato giocatore al Barcellona.

 

 

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