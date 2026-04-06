Como, Fabregas felice a metà dopo il pari di Udine: "Mi aspettavo di più, prendiamoci il punto. E su Morata..." 

Qualche piccola critica al suo Como però Fabregas l'aveva fatta poco prima ai microfoni di 'Dazn': "È stata una partita molto tattica, una squadra ha aspettato l'altra. Non siamo stati pulitissimi con la palla, non mi è piaciuto molto come ha giocato la mia squadra.C'era gente sottotono, dodici giocatori rientravano dalle Nazionali. Bisogna dire anche che loro hanno creato poco. È la nostra quindicesima gara senza prendere gol, sono numeri importanti. Non abbiamo fatto girare la palla con velocità, abbiamo subito tanti dribbling e perso troppi duelli. Non siamo stati bravi neanche nelle verticalizzazioni per tentare il contropiede".

La risposta sulle difficoltà di Morata

Così il tecnico del Como ha invece risposto a una domanda sulle difficoltà di Alvaro Morata, che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative: "Sta bene ed è motivato, si è visto da come è entrato - ha detto Fabregas sempr eai microfoni di 'Dazn' -. È deluso perché avrebbe voluto giocare di più, ma la cosa importante è la qualità del minutaggio, non la quantità. Bisogna scendere in campo sempre con la voglia di aiutare la squadra e lui lo sta facendo".