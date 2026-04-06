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Como, Fabregas felice a metà dopo il pari di Udine: "Mi aspettavo di più, prendiamoci il punto. E su Morata..." 

Il tecnico dei lariani, quarti in classifica, ha commentato lo 0-0 sul campo dell'Udinese e il momento difficile del suo attaccante: cos'ha detto
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UDINE - Dopo cinque vittorie di fila che l'hanno proiettato al quarto posto in classifica (e a sognare la Champions League) è arrivata una frenata per il Como di Cesc Fabregas, che non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 sul campo dell'Udinese nel match valido per la 31ª giornata di Serie A. Un pareggio poi commentato dal tecnico spagnolo, che ha risposto alle domande dei cronisti presenti al 'Bluenergy Stadium'.

Udinese-Como 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

Le parole di Fabregas dopo il pari di Udine

"Il calcio cambia continuamente, tutte le squadre che incontriamo non giocano come facevano lo scorso anno: questo è un merito nostro e del percorso di crescita che abbiamo fatto - ha detto Fabregas in conferenza stampa dopo i pari in Friuli -. Dobbiamo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi, senza farci travolgere dal mondo dei social e da un entusiasmo ingiustificato. Il mio lavoro è far crescere queste ragazzi giovanissimi. Il percorso fatto fino ad adesso non deve trarre in inganno - ha ammonito poi l'allenatore del Como - siamo giovani con tanti punti forti, ma anche grandi possibilità di miglioramento. Oggi ci è mancata la capacità di fare bene l'ultima scelta, ma ci teniamo questo punto e continuiamo a pedalare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Il tecnico chiede di più al suo Como

Qualche piccola critica al suo Como però Fabregas l'aveva fatta poco prima ai microfoni di 'Dazn': "È stata una partita molto tattica, una squadra ha aspettato l'altra. Non siamo stati pulitissimi con la palla, non mi è piaciuto molto come ha giocato la mia squadra.C'era gente sottotono, dodici giocatori rientravano dalle Nazionali. Bisogna dire anche che loro hanno creato poco. È la nostra quindicesima gara senza prendere gol, sono numeri importanti. Non abbiamo fatto girare la palla con velocità, abbiamo subito tanti dribbling e perso troppi duelli. Non siamo stati bravi neanche nelle verticalizzazioni per tentare il contropiede".

 

 

La risposta sulle difficoltà di Morata

Così il tecnico del Como ha invece risposto a una domanda sulle difficoltà di Alvaro Morata, che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative: "Sta bene ed è motivato, si è visto da come è entrato - ha detto Fabregas sempr eai microfoni di 'Dazn' -. È deluso perché avrebbe voluto giocare di più, ma la cosa importante è la qualità del minutaggio, non la quantità. Bisogna scendere in campo sempre con la voglia di aiutare la squadra e lui lo sta facendo".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

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"Il calcio cambia continuamente, tutte le squadre che incontriamo non giocano come facevano lo scorso anno: questo è un merito nostro e del percorso di crescita che abbiamo fatto - ha detto Fabregas in conferenza stampa dopo i pari in Friuli -. Dobbiamo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi, senza farci travolgere dal mondo dei social e da un entusiasmo ingiustificato. Il mio lavoro è far crescere queste ragazzi giovanissimi. Il percorso fatto fino ad adesso non deve trarre in inganno - ha ammonito poi l'allenatore del Como - siamo giovani con tanti punti forti, ma anche grandi possibilità di miglioramento. Oggi ci è mancata la capacità di fare bene l'ultima scelta, ma ci teniamo questo punto e continuiamo a pedalare".

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