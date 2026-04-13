Fabregas e il mea colpa dopo il ko contro l’Inter: “Ma voglio solo una cosa”

COMO - Punito dai primi due tiri sferrati in assoluto dall'Inter, quando in realtà il peggio doveva ancora arrivare, un coraggioso Como ha chiuso con un carico di rimpianti. E il tabù si è materializzato di colpo per Cesc Fabregas, che ha sognato per tutto il primo tempo l'impresa. «Anche stavolta il Como ha dimostrato molto, sul piano del carattere. Poi siamo una squadra giovane e l'Inter non perdona, questo ha detto il campo», le parole dell'allenatore - battuto a due mesi di distanza dall'ultima volta - dopo aver incassato la rimonta della capolista.