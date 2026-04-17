Nico Paz: "Sogno il Mondiale con Messi, ora non penso al Real Madrid. Su Fabregas..."

Como, Nico Paz: "Buona stagione, non ce l'aspettavamo così bella"

"Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l'aspettavamo così bella", ha ammesso Nico Paz ai microfoni di Sport Mediaset. Annata della consacrazione per il talento scuola Real Madrid, esploso alla corte di Cesc Fabregas: "L'incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo", ha confermato il 10 del Como. All'orizzonte, il rush finale di campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Raggiungere entrambi gli obiettivi? Sarebbe bellissimo.Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, andremo a dar tutto. Siamo pronti e vogliamo giocare nel modo migliore possibile".

Nico Paz incorona Fabregas: "È stato il fattore più importante"

Parole al miele per Cesc Fabregas: "È stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi, è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio, lavora tanto, studia tanto e mi permette di giocare come voglio giocare, è fondamentale", ha detto Nico Paz. E il futuro? Ancora troppo presto per pensarci, nonostante le continue voci di mercato che lo vedono protagonista in vista della sessione estiva: "L'Inter? Non c'è stato niente... Non voglio pensare a queste cose. Sono concentrato al 100% qui, al Como. Voglio dare tutto in campo qui. Poi se ci sarà la possibilità in futuro, vedremo. Il Mondiale con l'Argentina? Lo sogno da quando sono piccolo, da quando guardavo le partite in tv. Per me sarebbe incredibile, lavoro tutti i giorni per andare".