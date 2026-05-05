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martedì 5 maggio 2026
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Fabregas, dichiarazione d'amore al Como: "La Premier è il top ma qui potrei restare 10 anni"

Parla il tecnico spagnolo: "In Inghilterra tra 15 anni, mi godo il momento"
2 min
TagsComoFabregas
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Campionato agli sgoccioli e a Como si torna a parlare del futuro di Fabregas, nonostante il contratto fino al 2028. Il tecnico spagnolo, potenzialmente ancora in corsa per un posto Champions, in un'intervista al The Telegraph ha parlato del suo futuro prospettando l'ipotesi di rimanere dove è: "La Premier League è il miglior campionato del mondo, l'ho sempre detto chiaramente. Ma potrei restare a Como per 10 anni e potrei comunque arrivare in Premier League tra 12 o 15 anni", ha dichiarato.

Fabregas: "Mi godo il Como, per il futuro vediamo"

Non si sbilancia Cesc, non vuole farlo nel rispetto del Como e perché c'è ancora una stagione da terminare, che potrebbe regalare al club lombardo una storica qualificazione in Europa. "A me piace godermi il momento. È bellissimo quello che stiamo vivendo qui, vediamo cosa ci riserva il futuro. Sono in un posto in cui le persone si fidano di me, prendo io tutte le decisioni calcistiche", ha aggiunto Fabregas.

Fabregas: "In Italia si pensa a difendere"

Sul tanto discusso allargamento del campo al Sinigaglia. "Avevamo bisogno di un campo più grande perché siamo una squadra che vuole la palla, che ha il possesso. Un metro può fare la differenza quando cerchi di sfruttare l'ampiezza del gioco. In Italia, la gente diceva: 'No, no, perché 65 metri? Facciamo 63 perché così si può difendere meglio'. Quindi è un po' il concetto di come si guarda al calcio, in un modo o nell'altro", ha concluso Fabregas.

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