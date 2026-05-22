Fabregas duro con Zanetti: "Serve rispetto. Nico Paz non giocherà all'Inter"

" Zanetti non lavora per il Real Madrid o per il Como, bisogna portare rispetto ". Queste le dure dichiarazioni che Cesc Fabregas ha rilasciato parlando del vicepresidente dell'Inter. Al centro della polemica dell'allenatore del Como nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida con la Cremonese, Nico Paz . In particolar modo, Fabregas non ha gradito le varie foto pubblicate nel corso della stagione da Zanetti con il giovane argentino e le molte dichiarazione pubbliche. "L'unica cosa che so è che Nico non giocherà all'Inter" .

Fabregas: "L'unica società che può dire qualcosa su Nico Paz è il Real Madrid"

Fabregas si è così esposto pubblicamente sul futuro di Nico Paz. Per lo spagnolo il trequartista non ci sarà la Milano nerazzurra nel futuro del trequartista. "Mi dispiace, Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche. Io conosco bene Ausilio e Baccin. So che sono loro a prendere le decisioni. In tutta la stagione ci sono state foto, messaggio e altro. Alla fine Nico è un giocatore al 50% del Como. L'unica società che può dire qualcosa a riguardo è il Real Madrid".

"Paz? Vedremo che succederà in 4-5 settimane"

"Nico Paz tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Siamo contenti con lui, vedremo che succederà in 4-5 settimane". Così Fabregas ha chiuso il discorso relativo al futuro dell'argentino. Tornando al presente, il Como, alla ricerca del quarto posto, sfiderà la Cremonese nell'ultimo turno di campionato. Riguardo la possibile presenza in campo del numero 10 l'allenatore ha dichiarato: "Stiamo provando a vedere se ci sarà o meno. Ma meriterebbe di giocare, ci ha aiutato tantissimo".