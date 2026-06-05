Fabregas: "So cosa voglio: il Como continuerà la sua crescita"

Una ricetta per vincere, lui ce l’ha. Non sarà l’unica, ma è sicuramente efficace, come dimostra il percorso che ha portato fino al traguardo dell’ultima stagione . Se Cesc Fabregas per certi aspetti sembra venire dal futuro è perché ha guardato la luna mentre altri continuavano a concentrarsi sul dito. Lui va, non insegue . Il quarto posto raggiunto con il Como vale almeno la stessa gratificazione di Chivu per lo scudetto centrato con l’Inter . E davanti a sé ha un futuro radioso, per il momento in riva al Lago e domani chissà, perché ha posto basi solide nel suo percorso. A costo di risultare arrogante: «Posso sembrarlo da fuori, ma la mia forza interiore parte dall’idea che so cosa voglio e come fare per arrivarci», ha chiarito ieri nel corso della presentazione di “Per vincere domani”, libro del direttore Ivan Zazzaroni presentato nel pomeriggio a Milano.

Strategia

Lo spagnolo si è conquistato sul campo la credibilità per essere riferimento nel nostro calcio che affannosamente prova per l’ennesima volta a ripartire. Per cui forse vale la pena ascoltare uno dei suoi consigli: «Il settore giovanile è fondamentale. Dobbiamo lasciare che il talento sia libero di circolare e crescere, con visione, ma soprattutto pazienza. Anche oggi a Como siamo molto lontani dal calcio che io ho in mente, per questo abbiamo bisogno di allenarci tanto e di tempo per sbagliare. Tutti vogliamo vincere, ma la pazienza e il tempo sono fondamentali e nel calcio non sempre ci sono».

Allenamenti

Una crisi, la nostra, che riguarda anche lo stato delle strutture. Ma che non si esaurisce in quel fronte: «Sono qui da quattro anni e so che si possono e devono fare passi avanti, ma non è quello il vero problema. Da bambino al Barcellona, fino ai 16 anni, avevamo solo un quarto di campo a disposizione per allenarci». E allora qual è l’aspetto più importante? «Credere che ciò che fai sia la cosa migliore, devi essere convinto che il tuo progetto sia quello giusto per crescere. L’allenatore, nel settore giovanile soprattutto, deve avere la fiducia del club e un contratto a lungo termine per poter lavorare in tranquillità».

Azzurri

Tocca ovviamente anche a una realtà ambiziosa e seria come il Como fare la propria parte per risollevare l’intero movimento. Magari intervenendo, come hanno intenzione di fare, per incrementare le quote azzurre in squadra e agevolando la crescita dei nostri talenti per la nazionale del futuro. «Abbiamo la nostra parte di responsabilità», ha ammesso Fabregas, pur legittimato a pensare che oggi con qualche italiano in più magari avrebbe fatto maggior fatica a raggiungere l’obiettivo. Per il semplice motivo che ogni innesto al Como è un tassello preciso in un mosaico costruito nel tempo e con una filosofia chiara. Chissà se in tale contesto possa trovare spazio e nuovi stimoli uno come Federico Chiesa nel corso dell’estate. Il Como sembra concentrato su altri profili, anche se le vie del mercato - si sa - sono infinite: «Al momento non è un nome su cui stiamo ragionando, ma tutto può succedere».