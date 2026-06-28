Nico Paz, parla il padre: "È rimasto al Como perché voleva la Champions qui"

Nico Paz rimane al Como . Mentre il trequartista era negli Stati Uniti per il Mondiale con l'Argentina, tra Spagna e Italia si è deciso il suo futuro. Prima l'incontro tra il Real e il ds Ludi a Madrid dove il club spagnolo ha comunicato ufficialmente la decisione di attivare la recompra per il giocatore . Pochi giorni dopo la notizia dell' accordo trovato tra il Como e il Real Madrid per l'acquisto del trequartista, per il quale i Blancos manterranno comunque un'altra clausola per la recompra. Niente Inter dunque per il giocatore, corteggiato da tempo dai nerazzurri, che però preferisce rimanere sulle rive del Lago, come ha specificato suo padre.

Nico Paz rimane al Como, la "benedizione" di papà Pablo

A margine della sfida del Mondiale tra Argentina e Giordania, nella quale Nico Paz ha giocato da titolare facendo poi posto a Lionel Messi, Pablo Paz ha parlato del fututo di suoi figlio: "Voleva fortemente giocare ancora con il Como, non era facile perché lo voleva al 100% anche il Real Madrid", ha affermato ai microfoni del portale Flashscore.com. "Ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions".

"Si sente molto amato a Como, è l'opzione migliore per lui"

Il padre di Nico Paz ha continua commentando la decisione di rimanere al Como, senza però precludere la strada aperta verso il Real: "Potrebbe tornare di nuovo a Madrid con la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare. Per il contesto, per la squadra, per l'allenatore, il progetto della società e anche per la città. Insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l'opzione migliore per Nico".