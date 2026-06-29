Como, ufficiale l'acquisto di Nico Paz: il comunicato e i dettagli dell'accordo con il Real

Dopo settimane di voci, ipotesi e trattative, ora è ufficiale: Nico Paz rimarrà al Como . Anche nella prossima stagione, il talento argentino ha deciso di vestire la maglia dei lariani. Il Real Madrid ha esercitato l'opzione per la recompra del giocatore, ma il club ha deciso di fare un investimento importante per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, pur sempre mantenendo la recompra per un'altra stagione in favore dei Blancos. Questo il comunicato ufficiale del Como: "Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027. Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028".

Ludi: "Operazione Nico Paz molto simbolica per il Como"

A margine della cerimonia di apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini, ha parlato dell'operazione il ds del Como Ludi: "L’operazione Nico Paz non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore [intervista precedente alla pubblicazione del comunicato del Como, ndr]. Potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo e anche simbolico, molto simbolico per Como, per il progetto stesso. La volontà di un campione che vuole continuare il suo percorso: non è banale. Siamo contenti, speriamo sia ufficiale nei prossimi giorni e da lì ripartiremo".

"Lotta con l'Inter? Ci siamo concentrati su ciò che potevamo controllare noi"

Ludi ha poi parlato anche della "lotta" con l'Inter per l'acquisto del giocatore: "Comprendo quando si scrivono, si leggono e si commentano campioni come lui. Nel quotidiano ci concentriamo su quello che possiamo controllare noi. La relazione con il Real, Nico e i suoi agenti potevamo controllarla ed eravamo forti di questo e dei rapporti degli ultimi due anni. Avevamo carte che ci siamo giocati nel momento opportuno sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il momento di farlo".