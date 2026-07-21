Il Como chiama Kean: la ‘suggestione’ Champions e la cifra offerta alla Fiorentina

Pr ima chiamata per Moise Kean . Si tratta del Como di Cesc Fabregas, che nelle scorse ore ha contattato gli agenti del calciatore per capire gli eventuali margini di manovra per portare l’attaccante violazzurro sul lago. La risposta è stata che il classe 2000 sta bene a Firenze, ma che a fronte di un’offerta adeguata - ovvero circa 40 milioni - potrebbe partire. A l momento si tratta di una mera richiesta di informazioni, a cui potrebbe essere dato seguito come no. Seppure non esista (ancora) niente di concreto e nemmeno ce ne siano le basi, il Como - che la prossima stagione giocherà la Champions League - si è iscritto alla corsa per il centravanti viola. Come era prevedibile, il primo interessamento per l’ex Juventus è arrivato solo una volta scaduto il periodo di validità della clausola rescissoria da 62 milioni. In attesa di potenziali sviluppi.

Fiorentina, Garnacho operazione quasi impossibile

Nel frattempo il pensiero va ancora al mercato in entrata. In settimana è atteso l'arrivo di almeno un esterno offensivo (e di alto livello). È circolata una voce sul classe 2004 del Chelsea, Alejandro Garnacho, gestito dal procuratore Jorge Mendes i cui buoni uffici col ds Fabio Paratici sono ben noti. Tuttavia è un’operazione economicamente quasi impossibile da sostenere per la Fiorentina, oltre che per gli sponsor del calciatore stesso i quali, forse, non gli permetterebbero di non giocare le coppe europee. Sempre da tenere d’occhio Johan Bakayoko, con cui per ora non c’è niente di concreto: l’allenatore del Lipsia lo vuole valutare.

Volpato piace a Grosso. Suggestione Lang

Cristian Volpato piace molto al tecnico Fabio Grosso, che lo ha allenato al Sassuolo e che quindi ne conosce alla perfezione pregi e difetti. Lo stesso classe 2003 nelle scorse settimane ha praticamente avanzato la sua candidatura spendendo parole al miele per la Fiorentina. Servirebbero 15-20 milioni di euro. Resta un sogno, una suggestione la pista che porta all’olandese Noa Lang, legato alla volontà del Napoli e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Infine è giusto lasciare aperto uno spiraglio sul fronte Manor Solomon, che avendo doppio passaporto, israeliano e portoghese, potrebbe ancora essere preso in considerazione da Paratici per le corsie esterne. Sempre che il Tottenham abbassi le pretese da 10 milioni.

Fiorentina al lavoro per la fascia destra: Joao Mario obiettivo concreto

In attesa di Victor Valdepeñas - gli intermediari stanno cercando di limare i tempi, con la volontù di Mourinho ancora decisiva - la Fiorentina lavora per sistemare la fascia destra. Joao Mario, fuori dal progetto della Juventus, resta un obiettivo concreto. A lui piacerebbe trasferirsi a Firenze. I viola, però, devono prima sgomberare il reparto.

Dodo idea per la Roma, Fortini piace tantissimo al Torino

Se Dodo è un’idea per la Roma, Fortini piace moltissimo al Torino. Entrambi in scadenza nel 2027 e sul mercato, per il brasiliano la richiesta è di 15 milioni mentre per l’ex Juve Stabia circa 10. La sensazione è che non sarà un processo immediato, anche perché, contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, secondo quanto filtra dal Viola Park le cessioni più importanti sono rimandate ad agosto e non prima.