Derubato Caqueret del Como: i ladri portano via orologi di lusso e borse griffate

È aperta l'indagine dei carabinieri per il furto subìto dal calciatore del Como Maxime Caqueret. Il centrocampista di Fabregas, mentre era fuori casa, è stato deburato di orologi di valore e borse griffate. La rapina è avvenuta nel fine settimana quando l'abitazione era vuota: infatti, Caqueret, la moglie e il figlio non si trovavano a Piazza Santo Stefano, una frazione di Cernobbio, a Como. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un colpo studiato e poi messo in atto con cura da parte dei malviventi, almeno quattro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre lasciavano a piedi la casa del calciatore con diversi borsoni in mano, prima di fuggire su una Bmw. A denunciare l'episodio, dopo il rientro a Como, è stato lo stesso Caqueret.