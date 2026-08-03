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Derubato Caqueret del Como: i ladri portano via orologi di lusso e borse griffate© Getty Images

Derubato Caqueret del Como: i ladri portano via orologi di lusso e borse griffate

Il centrocampista di Fabregas non era in casa quando almeno quattro malviventi sono entrati nella sua abitazione
1 min
TagsComo
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È aperta l'indagine dei carabinieri per il furto subìto dal calciatore del Como Maxime Caqueret. Il centrocampista di Fabregas, mentre era fuori casa, è stato deburato di orologi di valore e borse griffate. La rapina è avvenuta nel fine settimana quando l'abitazione era vuota: infatti, Caqueret, la moglie e il figlio non si trovavano a Piazza Santo Stefano, una frazione di Cernobbio, a Como. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un colpo studiato e poi messo in atto con cura da parte dei malviventi, almeno quattro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre lasciavano a piedi la casa del calciatore con diversi borsoni in mano, prima di fuggire su una Bmw. A denunciare l'episodio, dopo il rientro a Como, è stato lo stesso Caqueret.

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