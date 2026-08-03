Como, fatta per l'arrivo di Chalobah dal Chelsea: le cifre e i dettagli dell'affare

Dopo giorni di contatti continui e lunghe trattative, il Como ha chiuso per l'arrivo di Trevoh Chalobah dal Chelsea . Operazione da 30 milioni di euro più bonus per il difensore centrale classe '99. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito col nuovo club. Nelle scorse settimane, anche l' Inter aveva iniziato a imbastire una trattativa per arrivare al difensore, salvo poi decidere di lasciarlo ai lariani .

Chalobah lascia il Chelsea e firma con il Como

Per Chalobah sarà la seconda esperienza della sua carriera fuori dall'Inghilterra. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea fin dall'età di 8 anni, Chalobah negli anni ha girato il Paese in prestito per affermarsi. Ipswich, Huddersfield, Lorient in Francia, poi un ritorno di tre anni al Chelsea per partire nuovamente in prestito nella prima parte della stagione 2024-2025 per rinforzare la difesa del Crystal Palace, che in quell'annata conquista la sua prima FA Cup della storia, quando però il difensore ha già fatto rientro al Chelsea.

Ora lascia i Blues per la prima volta a titolo definitivo dopo la sua prima vera stagione da protagonista con i londinesi: 47 presenze in tutte le competizioni, con tre gol segnati. Ora la nuova avventura con il Como di Cesc Fabregas: quando lo spagnolo è arrivato a Londra, Chalobah era uno dei giocatori più promettenti di Cobham e le sue prime convocazioni con i grandi nella stagione 2017/2018 le ha fatte proprio insieme all'attuale allenatore del Como.