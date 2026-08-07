Cesc Fabregas si racconta in esclusiva, e come mai prima, al direttore Ivan Zazzaroni. Tre pagine da non perdere, in edicola e sul sito, oggi, sabato 8 agosto. Un'intervista insieme all’allenatore più “nuovo” della serie A, il più ammirato e anche invidiato: “La vita è così, no? Viviamo in un mondo in cui tutto va velocissimo, nessuno aspetta nessuno. Non sono mai stato lontano da Como”.