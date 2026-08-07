Fabregas esclusivo: oggi l'intervista al Corriere dello Sport
Il tecnico della Champions a Como si racconta al direttore Ivan Zazzaroni a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione: un appuntamento da non perdere in edicola e sul sito sabato 8 agosto
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Cesc Fabregas si racconta in esclusiva, e come mai prima, al direttore Ivan Zazzaroni. Tre pagine da non perdere, in edicola e sul sito, oggi, sabato 8 agosto. Un'intervista insieme all’allenatore più “nuovo” della serie A, il più ammirato e anche invidiato: “La vita è così, no? Viviamo in un mondo in cui tutto va velocissimo, nessuno aspetta nessuno. Non sono mai stato lontano da Como”.
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